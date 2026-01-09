Energia e sostenibilità il Comune guarda al Conto Termico 3.0

Il Comune ha organizzato una riunione della commissione ambiente per analizzare le opportunità offerte dal Conto Termico 3.0. L’obiettivo è valutare come questo strumento possa contribuire a promuovere progetti di efficienza energetica e sostenibilità nel territorio. L'incontro mira a fornire informazioni chiare e pratiche sulle possibilità di incentivazione, favorendo una gestione energetica più responsabile e consapevole da parte delle istituzioni e dei cittadini.

Incontro della commissione ambiente del Comune dedicato alle prospettive offerte dal Conto Termico 3.0: ospite dell’audizione è stato il dott. Francesco Danisi, da poco alla guida di Ance giovani Reggio Calabria, chiamato a illustrare le ricadute concrete della misura per le amministrazioni. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

