Energia e sostenibilità il Comune guarda al Conto Termico 3.0

Il Comune ha organizzato una riunione della commissione ambiente per analizzare le opportunità offerte dal Conto Termico 3.0. L’obiettivo è valutare come questo strumento possa contribuire a promuovere progetti di efficienza energetica e sostenibilità nel territorio. L'incontro mira a fornire informazioni chiare e pratiche sulle possibilità di incentivazione, favorendo una gestione energetica più responsabile e consapevole da parte delle istituzioni e dei cittadini.

