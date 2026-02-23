Chivu a Sky | Rimonta difficile ma possibile San Siro sarà il dodicesimo uomo Senza Lautaro servirà…

Chivu ha dichiarato che la difficile rimonta dell’Inter contro il Bodo Glimt dipende dalla determinazione della squadra e dal supporto dei tifosi. Ha sottolineato che San Siro diventerà il dodicesimo giocatore e che, senza Lautaro Martinez, altri devono prendere in mano la situazione. Il tecnico ha insistito sulla necessità di concentrazione e impegno per affrontare la partita. La sfida si giocherà tra poche ore e tutto può ancora succedere.