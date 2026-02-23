Chivu a Sky | Rimonta difficile ma possibile San Siro sarà il dodicesimo uomo Senza Lautaro servirà…
Chivu ha dichiarato che la difficile rimonta dell’Inter contro il Bodo Glimt dipende dalla determinazione della squadra e dal supporto dei tifosi. Ha sottolineato che San Siro diventerà il dodicesimo giocatore e che, senza Lautaro Martinez, altri devono prendere in mano la situazione. Il tecnico ha insistito sulla necessità di concentrazione e impegno per affrontare la partita. La sfida si giocherà tra poche ore e tutto può ancora succedere.
Inter News 24 Chivu, tecnico dell’Inter, ha parlato anche a Sky in vista della gara di domani contro il Bodo Glimt a San Siro: le dichiarazioni. Alla vigilia della cruciale sfida di ritorno contro il BodøGlimt, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per suonare la carica in vista della rimonta necessaria per accedere agli ottavi. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – « Dumfries convocato? Vedremo. Come si può rimontare? Con la stessa serenità e la stessa preparazione alla partita che abbiamo cercato di fare da inizio stagione. Non cambia niente, bisogna entrare in campo per vincere. 🔗 Leggi su Internews24.com
Inter-Bodo Glimt, Chivu: Lucidità e serenità, possiamo rimontare ma senza pressioneOperazione rimonta in Champions League per accedere agli ottavi di finale. Dopo la vittoria a Lecce e il margine di 10 punti sul Milan in campionato, l'Inter torna a giocare in Europa per ribaltare la ... sport.sky.it
Chivu ci crede: Inter, possiamo ribaltare il risultato. E sul ritorno di Dumfries...Dopo il ko per 3-1 incassato sul campo del Bodo/Glimt nell'andata dei playoff di Champions League, il tecnico carica i nerazzurri alla vigilia del ritorno a San Siro ... corrieredellosport.it
