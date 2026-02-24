Condannato a 12 anni Massimo Adriatici l’ex assessore leghista che uccise Younes El Boussettaoui a Voghera

Massimo Adriatici ha ricevuto una condanna di 12 anni per aver causato la morte di Younes El Boussettaoui durante un intervento a Voghera. La sentenza deriva dalla sua condotta in quel tragico episodio, che ha destato scalpore tra i cittadini. Il processo ha messo in luce le responsabilità dell’ex assessore, coinvolto in un episodio che ha sorpreso la comunità locale. La decisione della corte chiude un capitolo difficile per la città.

E' stato condannato a 12 anni Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista alla Sicurezza di Voghera per l'omicidio volontario di Younes El Boussettaoui, il 39enne marocchino, ucciso con un colpo di pistola in piazza Meardi, nella cittadina pavese la sera del 20 luglio 2021. Oltre alla condanna a 12 anni per Massimo Adriatici, il giudice Luigi Riganti ha disposto oggi anche un risarcimento provvisionale di 380mila euro per i familiari della vittima. Novantamila euro a testa andranno ai genitori di Younes, 50mila euro a testa sono stati riconosciuti ai due fratelli e alle due sorelle della vittima.