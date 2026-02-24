Voghera l’ex assessore della Lega Massimo Adriatici condannato a 12 anni per l’omicidio di Younes El Boussettaoui

Massimo Adriatici, ex assessore della Lega a Voghera, ha ricevuto una condanna a 12 anni di carcere dopo aver sparato e ucciso Younes El Boussettaoui in piazza Meardi il 20 luglio 2021. La causa dell’episodio risiede in una lite avvenuta quella sera, che ha portato il politico a estrarre la pistola e a fare fuoco. La sentenza arriva dopo un lungo dibattimento in tribunale e una serie di testimonianze.

È stato condannato a 12 anni di carcere Massimo Adriatici, l’ex assessore leghista alla Sicurezza di Voghera che la sera del 20 luglio 2021 uccise il 39enne marocchino Younes El Boussettaoui, sparandogli un colpo di pistola in piazza Meardi. Adriatici è stato riconosciuto colpevole di omicidio volontario e gli ha inflitto una pena leggermente superiore alla richiesta della procura di Pavia, che aveva chiesto di punire l’ex assessore leghista con 11 anni e 4 mesi di reclusione. Oltre alla condanna a 12 anni per Massimo Adriatici, il giudice Luigi Riganti ha disposto oggi anche un risarcimento provvisionale di 380mila euro per i familiari della vittima. 🔗 Leggi su Open.online

