Il tumore alla prostata rappresenta il tumore più comune tra gli uomini in Italia. In Lombardia, grazie a screening gratuiti, sono stati individuati 1.122 pazienti a rischio. La prevenzione e la diagnosi precoce sono strumenti fondamentali per migliorare le possibilità di trattamento e cura. È importante che gli uomini si informino e partecipino ai programmi di screening per ridurre i rischi legati a questa patologia.

Milano, 23 gennaio 2026 - Il tumore alla prostata è la neoplasia più frequente nella popolazione maschile, con 40.192 nuove diagnosi nel 2024. In assenza di un programma nazionale organizzato, la Lombardia è (insieme alla Basilicata) la prima regione ad aver attivato un percorso di screening strutturato e gratuito. Dal 2023 Fondazione Onda ETS riunisce Regioni e stakeholder per definire un modello nazionale coordinato e sostenibile di prevenzione e diagnosi precoce. All'ultimo tavolo interregionale "Tumore della prostata e Raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea. Prevenzione e diagnosi precoce", cui hanno partecipato stakeholder e rappresentanti di Campania, Emilia-Romagna e Veneto, le esperienze della Lombardia e della Basilicata sono state presentate come esempi virtuosi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tumore alla prostata: in Lombardia 1.122 pazienti a rischio scovati con gli screening gratuiti

Leggi anche: Accademia dello Sport, medici premiati per gli screening gratuiti: e si rilancia con “Un calcio al tumore”

Leggi anche: Ats della Montagna e Regione Lombardia in prima linea per prevenire il tumore alla prostata

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Forum Tumori di prostata e testicoli: Domande e Risposte da Il Medico Risponde | Corriere.it; Tumore alla prostata, in Campania un percorso dedicato per i pazienti; Tumore prostata, rivoluzione tecnologica alla Casa di Cura San Michele; Tumore Alla Prostata: 1 Uomo Su 7 è A Rischio.

Dati spaventosi sui tumori alla prostata: un uomo su 7 è a rischioSecondo diversi studi, si è scoperto che almeno un uomo su sette in Italia, rischia di contrarre il cancro alla prostata. internapoli.it

Tumore della prostata: prevenzione e analisi eredofamiliare in pochi puntiScopri perché la prevenzione del tumore prostatico è fondamentale: diagnosi precoce, PSA, risonanza multiparametrica e ruolo dei test genetici BRCA2. medicitalia.it

Gli interventi, entrambi per tumore alla prostata, hanno riguardato due pazienti, uno proveniente dalla provincia di Bari e l’altro dalla provincia di Matera, rispettivamente di 62 e 69 anni. #ASM #ospedalematera #robotHUGO - facebook.com facebook

Operazioni per tumore alla prostata riuscite e dimissioni rapide: un passo avanti per l’innovazione tecnologica dell’ASM x.com