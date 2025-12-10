Gli screening gratuiti dell' Asp il 2025 si chiude con oltre 600 prestazioni a Casteldaccia

Nel 2025, gli screening gratuiti dell'Asp a Casteldaccia hanno registrato oltre 600 prestazioni, coinvolgendo l'intera comunità. Un centro diurno trasformato in un vero e proprio villaggio della salute testimonia l’efficacia di un modello di prevenzione capace di attivare e mobilitare il territorio, rafforzando l'importanza della prevenzione sanitaria locale.

Un'intera comunità che risponde, un centro diurno trasformato in un vero e proprio villaggio della salute e un modello di prevenzione che si conferma capace di "muovere" il territorio. Si è chiusa così a Casteldaccia l'edizione 2025 dell'open day itinerante dell'Asp di Palermo, con un risultato.

