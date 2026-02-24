Con il ritorno dei playoff si decide la qualificazione agli ottavi

Una decisione importante ha portato alla ripresa dei playoff, che determinano le squadre qualificate agli ottavi. La causa di questa scelta risiede nel desiderio di concludere la stagione con una fase finale regolare e trasparente. Le partite si svolgeranno in diverse città italiane, coinvolgendo le squadre più competitive della stagione. Le date e gli orari sono già stati comunicati e aspettano di vedere quale squadra otterrà il passaggio successivo.

© Gqitalia.it - Con il ritorno dei playoff si decide la qualificazione agli ottavi

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Da adesso in avanti non si potrà più sbagliare: dentro o fuori. Con il ritorno dei playoff si decideranno le otto squadre che andranno agli ottavi di finale di Champions League, dove ad attenderle ci sono già le prime otto classificate della maxi classifica al termine della prima parte. In campo tre squadre italiane (Inter, Juventus e Atalanta), tutte e tre sconfitte al termine dei primi 90 minuti. Per loro, però, c'è il vantaggio, essendo state teste di serie in occasione dei sorteggi, di poter giocare in casa le gare di ritorno, nella speranza che la spinta del proprio pubblico possa aiutarle nell'impresa. 🔗 Leggi su Gqitalia.it Inter Liverpool, nerazzurri criticati per la gestione dei big match. La qualificazione diretta agli ottavi si complicaL'Inter viene criticata per la gestione dei big match in Champions League, con particolare attenzione alle sfide contro il Liverpool. L’Atalanta domina, poi si spegne la luce: qualificazione diretta agli ottavi in pericoloL’Atalanta ha ottenuto la qualificazione ai playoff di Champions League, ma il risultato è ancora incerto. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Allenamento mattutino con vista sul ritorno dei playoff di UCL; Juventus ko nel ritorno dei play-off: il Wolfsburg vince 2-0 allo Stadium e raggiunge i quarti di finale; Il ritorno dei Bad Apple Sons con l’album Relate, Relief; I temi delle gare di ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Conference League. Il ritorno dei vecchi timori: dalla TV ai nuovi botDagli anni ‘60 la televisione entrò con forza nelle case degli italiani, cambiando abitudini, linguaggi e perfino il modo ... msn.com Raf a Sanremo 2026: il ritorno con una storia d’amore di fine anni ’80Raf, nome d'arte di Raffaele Riefoli, sarà uno dei concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone Ora e per sempre ... fanpage.it Champions, Playoff Ritorno diretta Sky Inter - Bodo Glimt e Atalanta - Dortmund x.com Cresce l'attesa per il ritorno dei playoff di Champions League tra #Juve e #Galatasaray Per ribaltare il netto 5-2 dell'andata però ai bianconeri servirà una notte da sogno Un po' come quella con il #RealMadrid nel 2003 o con l'#AtleticoMadrid nel 2019 - facebook.com facebook