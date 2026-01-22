L’Atalanta domina poi si spegne la luce | qualificazione diretta agli ottavi in pericolo

L’Atalanta ha ottenuto la qualificazione ai playoff di Champions League, ma il risultato è ancora incerto. Dopo un’ottima prima parte di gara, la squadra bergamasca ha mantenuto il vantaggio di 1-0 sull’Athletic Bilbao per gran parte dell’incontro. Tuttavia, nel finale, la squadra ha subito un calo che mette a rischio la possibilità di accedere direttamente agli ottavi, rendendo ancora aperta la discussione sul passaggio del turno.

Bergamo, 21 gennaio 2026 – L'Atalanta va ai playoff di Champions ma sciupa, per ora, il sogno coltivato per un'ora da qualificata virtuale agli ottavi di finale di Champions, sogno che si stava materializzando dopo 58 minuti, quando la Dea era in vantaggio 1-0 sull'Athletic Bilbao ed era momentaneamente terza nella classifica del girone con 16 punti. Poi la doccia fredda, con la squadra di Palladino travolta in venti minuti da tre gol dei baschi, perdendo inopinatamente in casa per 2-3, ritrovandosi a 13 punti, intruppata nel gruppone che mercoledì prossimo cercherà allo sprint di conquistare l'ottavo posto.

