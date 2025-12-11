Inter Liverpool nerazzurri criticati per la gestione dei big match La qualificazione diretta agli ottavi si complica

L'Inter viene criticata per la gestione dei big match in Champions League, con particolare attenzione alle sfide contro il Liverpool. La qualificazione diretta agli ottavi si fa più difficile a causa di valutazioni tecniche e limiti difensivi, evidenziando una mancanza di continuità nei grandi appuntamenti. Analizziamo i punti critici e le sfide del team nerazzurro.

Inter News 24 Inter Liverpool: valutazioni tecniche, limiti difensivi e continuità mancata nei grandi appuntamenti. Il discusso rigore assegnato al Liverpool nella sfida di Champions continua a far discutere. Secondo Tuttosport, anche Jamie Carragher, ex difensore del Liverpool e simbolo dei Reds, ha espresso un giudizio netto sull'episodio: pur ritenendo quello di San Siro un "rigorino", l'ex centrale inglese ha sottolineato l'ingenuità di Alessandro Bastoni, difensore classe 1999 dei nerazzurri, nel concedere all'arbitro un appiglio con una trattenuta evitabile su Florian Wirtz. Carragher avrebbe spiegato in diretta TV che, in una situazione del genere, un difensore esperto non dovrebbe mai dare al direttore di gara l'occasione di intervenire.

