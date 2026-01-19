Tre cardinali statunitensi hanno criticato la politica estera degli Stati Uniti sotto Donald Trump, evidenziando come la loro azione si sia ridotta a posizioni partigiane. In un comunicato, sottolineano che il ruolo morale degli USA nel promuovere la pace e affrontare il male nel mondo viene compromesso da scelte politiche polarizzate e dannose. La loro analisi invita a riflettere sull’importanza di un approccio più equilibrato e responsabile nella diplomazia internazionale.

“Il ruolo morale degli Stati Uniti d’America nell’affrontare il male nel mondo e nel costruire una pace giusta è ridotto a categorie partigiane che incoraggiano la polarizzazione e le politiche distruttive “. È l’affondo di tre cardinali statunitensi che, in un’insolita dichiarazione congiunta, criticano apertamente la politica estera aggressiva del presidente Donald Trump. La dichiarazione – rilanciata dai media Vaticani Osservatore Romano e Vatican News – è sottoscritta dall’arcivescovo di Chicago, Blase Joseph Cupich, dall’arcivescovo di Washington, Robert McElroy, e da quello di Newark, Joseph William Tobin. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tre cardinali statunitensi contro Donald Trump e la politica estera Usa: “Si incoraggiano politiche distruttive”

I cardinali Usa vicini al Papa contro Trump: “Le sue politiche sono distruttive”Recenti dichiarazioni dei cardinali statunitensi vicini al Papa evidenziano un certo dissenso nei confronti delle politiche di Donald Trump.

Macron e Steinmeier condannano la politica estera di Trump, ma l’UE taceI presidenti di Francia e Germania hanno espresso una ferma condanna alla politica estera di Donald Trump, sottolineando come le sue scelte possano compromettere le regole internazionali.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Tre cardinali contro Trump su Venezuela e Groenlandia: «La guerra non è uno strumento per affermare interessi nazionali» - Tobin, hanno firmato una rara dichiarazione congiunta sulla moralità della politica estera degli Stati Uniti, in cui citano ampiame ... editorialedomani.it