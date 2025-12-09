Prodi | Governo diviso su politica estera Meloni con Trump e Salvini con la Russia
Romano Prodi parla del governo Meloni e delle divisioni all’interno dell’esecutivo in materia di politica estera. “È possibile avere una politica estera in cui la Presidente del Consiglio ha costantemente privilegiato i rapporti con il presidente Trump, il ministro degli Esteri (Tajani, ndr) con l’Europa, l’altro vicepremier (Salvini, ndr) con la Russia? Un problema, un dilemma anche questo tra quelli che abbiamo per il futuro”, afferma l’ex premier, tra i fondatori del Pd, nel corso del suo intervento al premio Ispi (Istituto per gli studi di politica internazionale) 2025 a Milano. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Prodi: “Alternativa al governo è scarsa, non ha forza né visione”
Prodi boccia Elly e gela Lilli: “Non vedo un’alternativa al governo Meloni. La democrazia non è a rischio” (video)
Governo: Zampa, 'Meloni attacca Prodi perché non ha il suo prestigio'
6/12/1994 31 anni fa ANTONIO DI PIETRO si dimette dalla magistratura. Un anno e mezzo dopo diventa Ministro dei Lavori Pubblici del primo Governo Prodi, iniziando così la sua carriera politica. Non so se sia stato peggio come magistrato o come politico... Vai su X
Emma Bonino, la pasionaria dei diritti col sogno degli Stati Uniti d'Europa nel cuore La battaglia per l'aborto e per la difesa della 194, al governo con Prodi e Letta, Commissaria europea per gli aiuti umanitari nella ex Jugoslavia. Ha sempre lottato per l'Europa - facebook.com Vai su Facebook
Governo, Prodi: "Divisi su politica estera. Meloni con Trump, Salvini con Russia, Tajani con l'Ue" - Romano Prodi parla del governo Meloni e delle divisioni all'interno dell'esecutivo in materia di politica estera. Si legge su repubblica.it
Napoli, Manna esce allo scoperto: l’erede di Di Lorenzo gioca in Serie A rompipallone.it
Roma, stuprata a 20 anni da tre uomini stranieri all'uscita della metro B1 a Jonio: la denuncia della ... ilmessaggero.it
Montevarchi. Inaugurata la mostra su Gastone Brilli Peri lanazione.it
Flash mob +Europa: Ue reagisca a Trump, governo Meloni ambiguo lanazione.it
Prodi: “Governo diviso su politica estera, Meloni con Trump e Salvini con la Russia” lapresse.it
L’Honduras ha emesso un mandato d’arresto internazionale per Juan Orlando Hernández, graziato da Trump metropolitanmagazine