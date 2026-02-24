Con i Meteora una serata di grandi successi e le migliori hit anni ' 80

I Meteora portano sul palco del Nerd di Forlimpopoli un live dedicato agli anni '80, con un repertorio di successi italiani e internazionali rivisitati in modo originale. La band si esibisce sabato 28 febbraio, regalando una serata ricca di energia e musica coinvolgente. La scelta di riproporre le hit di quegli anni attrae un pubblico appassionato di quel periodo musicale. La serata promette di essere un momento di grande festa per gli amanti delle hit anni ’80.

Sabato 28 febbraio, al Nerd di Forlimpopoli torna protagonista la musica dal vivo. Per l'occasione, a salire sul palco saranno i Meteora con un repertorio all'insegna dei più grandi successi italiani e internazionali degli anni ‘80, rivisitati in maniera inedita. L’appuntamento è alle ore 21.30. Il museo civico San Domenico apre alla grande mostra dedicata al Barocco: tra i 200 capolavori le opere di Bernini, Rubens e Fontana Tutto pronto per la fiera della Madonna del Fuoco: in centro storico centinaia di bancarelle con il meglio della gastronomia . 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Dagli anni ’90 al nuovo millennio: le grandi hit tornano live con il Warning TrioIl Warning Trio ripropone dal vivo le più significative hit degli anni ’90 e primi 2000.

Playlist per Capodanno, l'opzione anniversary con le migliori hit del 1996Per il Capodanno, la playlist anniversary dedicata al 1996 propone le hit più significative di quell’anno.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Fenomeno Jovic, più stella che meteora (con Sinner come esempio); Alisson #Santos non sembra una meteora: ha forza, scatto, accelerazione. Abbiamo capito perché ha convinto #Conte. Di Thomas Tammaro A Bergamo è stato il più pericoloso del #Napoli. Conte ha lo ha schierato subito titolare, con lo #Sporting tra campion; Cielo di Febbraio 2026 - Commissione Divulgazione; Meteora al Milan, devastante contro l'Inter: l'incredibile notte del trascinatore della squadra che sta stupendo l'Europa.

Meteora: una collezione spaziale a MilanoGiovedì 27 giugno 2024 alle ore 21 apre al pubblico METEORA. UNA COLLEZIONE SPAZIALE, un progetto per valorizzare l’importante collezione appartenente al Civico Planetario e al Museo di Storia ... tg24.sky.it

Abbiamo trovato frammenti di una meteora proveniente da un'altra stella?Nelle ultime due settimane ho circumnavigato il mondo via terra, aria e mare. Il motivo? Un pezzo di materiale interstellare delle dimensioni di un lavandino da cucina che, secondo me e i miei ... lescienze.it

Lunedì 16 – ore 21:00 Materia Spazio Libero, Castronno In che isola vado in vacanza La Grecia tra Atene, Peloponneso, Meteore o… Con Ilaria Garzonio, Marco Natola e Matteo Fiorini una serata dedicata a chi ama la Grecia Info e prenotazion - facebook.com facebook