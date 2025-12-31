Playlist per Capodanno l' opzione anniversary con le migliori hit del 1996
Per il Capodanno, la playlist anniversary dedicata al 1996 propone le hit più significative di quell’anno. Un’accurata selezione di brani che ripercorrono i successi musicali del passato, offrendo un sottofondo sobrio e piacevole per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Ideale per chi desidera un sottofondo musicale elegante, senza eccessi, e rivivere ricordi attraverso le canzoni più rappresentative di quel periodo.
Fine anno, (inevitabilmente) tempo di bilanci e sì, di nostalgia (più o meno) canaglia, soprattutto nelle playlist di Capodanno. Quando si tratta di musica, poi, ti rendi conto di essere invecchiato – pardon, diventato inequivocabilmente grande quando ascoltando le ultime tendenze tra i giovanissimi ti ritrovi a pensare “Ma cos’è questa roba” e a confrontare le nuove sonorità con quelle “dei tuoi tempi”. Allora, al posto di fare il bilancio con le canzoni che hanno spopolato tra i giovanissimi quest’anno, entriamo in quello nuovo pronti a festeggiare dieci hits del 1996 e che, quindi, compiono 30 anni nel 2026, con un +1 dalla storia decisamente irrinunciabile. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
