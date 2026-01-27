Un uomo ha spruzzato spray al peperoncino lungo via delle Moline, spaventando i passanti. I carabinieri sono intervenuti per gestire la situazione e garantire la sicurezza pubblica.

Spruzzava spray al peperoncino contro i passanti che passeggiavano tra via delle Moline e via Borgo di San Pietro. Cercava di accecarli e di colpirli, generando anche un fuggi fuggi generale tra i clienti dei pub e dei ristoranti che costellano le strade che portano alla cittadella universitaria. Ha continuato a puntare la bomboletta che conteneva lo spray urticante, spaventando chiunque passasse di lì o fosse seduto nei dehors dei locali. Fino a quando un gruppo di passanti non lo ha bloccato, chiamando il 112 e richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine, tenendolo a terra, mentre il violento continuava a dimenarsi, in attesa dell’intervento dei carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spray urticante in via delle Moline. Balordo spaventa i passanti. Intervengono i carabinieri

