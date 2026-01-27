Spray urticante in via delle Moline Balordo spaventa i passanti Intervengono i carabinieri

Da ilrestodelcarlino.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha spruzzato spray al peperoncino lungo via delle Moline, spaventando i passanti. I carabinieri sono intervenuti per gestire la situazione e garantire la sicurezza pubblica.

Spruzzava spray al peperoncino contro i passanti che passeggiavano tra via delle Moline e via Borgo di San Pietro. Cercava di accecarli e di colpirli, generando anche un fuggi fuggi generale tra i clienti dei pub e dei ristoranti che costellano le strade che portano alla cittadella universitaria. Ha continuato a puntare la bomboletta che conteneva lo spray urticante, spaventando chiunque passasse di lì o fosse seduto nei dehors dei locali. Fino a quando un gruppo di passanti non lo ha bloccato, chiamando il 112 e richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine, tenendolo a terra, mentre il violento continuava a dimenarsi, in attesa dell’intervento dei carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

spray urticante in via delle moline balordo spaventa i passanti intervengono i carabinieri

© Ilrestodelcarlino.it - Spray urticante in via delle Moline. Balordo spaventa i passanti. Intervengono i carabinieri

Approfondimenti su Via delle Moline

Spruzzano spray urticante a scuola. Caos e carabinieri alle medie La Pira

Perugia, uno spaccia e l'altro spruzza spray urticante contro i carabinieri: 18enne arrestato e 15enne denunciato

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Via delle Moline

Argomenti discussi: Spray urticante in via delle Moline. Balordo spaventa i passanti. Intervengono i carabinieri; Spray al peperoncino al Fish Market: panico tra i clienti; Ennesima rissa vicino a piazza Garibaldi, spuntano coltelli e spray urticanti; Padova, spray urticante al peperoncino in discoteca: giovane denunciato e Daspo Urbano.

spray urticante in viaSpray urticante in via delle Moline. Balordo spaventa i passanti. Intervengono i carabinieriPaura in zona universitaria: un nordafricano ha spruzzato gas al peperoncino sui clienti dei locali. Un gruppo di giovani lo ha fermato in strada e chiamato i soccorsi. Denunciato per porto di coltell ... ilrestodelcarlino.it

spray urticante in viaSpray urticante nel locale: ambulanza e vigili del fuoco in via San Leonardo, una ragazza al pronto soccorso. Via Emilia Est, investita una ragazzaL'emergenza al McDonald's di via San Leonardo è scattata pochi minuti dopo mezzogiorno, per la presenza di spray urticante in un ambiente secondario del locale. E' intervenuto il personale del 118, ch ... gazzettadiparma.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.