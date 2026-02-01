Sorpresi in piena notte con coltello e spray urticante | denunciati

I carabinieri sono intervenuti di notte e hanno sorpreso due persone con un coltello e uno spray urticante. Sono stati denunciati subito dopo. L’operazione fa parte di un giro di controlli in zona per fermare i reati predatori e garantire più sicurezza ai cittadini.

Il 30 gennaio in via Cardinal Callegari all'Arcella sono finiti nei guai due nordafricani di 22 e 23 anni. Dopo una segnalazione al 112 è scattato l'accertamento. Indagini in corso dei carabinieri del Radiomobile per capire quali fossero le loro intenzioni Ancora un intervento di carabinieri rivolto a garantire la sicurezza urbana e a contrastare i reati predatori. E come spesso accade l'emergenza è scattata nel popoloso quartiere Arcella. I militari del Radiomobile di Padova coordinati dal tenente Luca Capogna hanno denunciato due cittadini nordafricani di 22 e 33 anni, senza fissa dimora, ritenuti responsabili del reato di porto abusivo di armi e di oggetti atti ad offendere.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondimenti su carabinieri continui

A Milano, quattro giovani egiziani sono stati arrestati in seguito a rapine violente avvenute con spray urticante.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su carabinieri continui

Argomenti discussi: Molfetta, ladri in casa nel cuore della notte: imprenditore e famiglia sotto choc; Ispica, sorpresi a rubare cavi telefonici della rete pubblica: arrestati un 36enne e un 19enne.

Sorpresi in piena notte con coltello e spray urticante: denunciatiIl 30 gennaio in via Cardinal Callegari all'Arcella sono finiti nei guai due nordafricani di 22 e 23 anni. Dopo una segnalazione al 112 è scattato l'accertamento. Indagini in corso dei carabinieri del ... padovaoggi.it

Ai domiciliari, sorpreso In giro per la città di notte. Arrestato 34enneI Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Rimini, in piena notte, hanno tratto in arresto per l’ipotesi di reato di evasione un italiano 34enne, noto alle forze dell’ordine, sottoposto ... msn.com

Sorpresi dopo un furto fuggono con l’auto piena di arnesi da scasso e refurtiva: un arresto #tuttoggi #Cronaca #Trasimeno #cittàdellapieve #cronaca #evidenza #furti #scoop #trasimeno | http://ow.ly/TLHO106tCSm - facebook.com facebook

Carlo Conti, 'sarà una serata duetti piena di sorprese' x.com