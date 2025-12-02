Consorzio Agrario di Piacenza Un bene per il futuro un incontro al PalabancaEventi
Giovedì 4 dicembre alle ore 17,30 nella Sala Panini del PalabancaEventi (palazzo Galli) in via Mazzini 14, si terrà il convegno "Consorzio Agrario di Piacenza. Un bene per il futuro", con interventi di Claudia Molinari, Francesca Santarella, Massimo Bottini e Domenico Ferrari Cesena. Coordinerà. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
