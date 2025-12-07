Welfare e wine verso una Comunità energetica rinnovabile | incontro pubblico
SAN DONACI - Il prossimo 9 dicembre alle ore 17,30 Cantina San Donaci ospiterà l’evento pubblico “Welfare e wine. Verso una Comunità Energetica Rinnovabile” organizzato in collaborazione con Eridano Cooperativa Sociale nell’ambito del progetto nazionale “Social Energy Revolution Community”. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
