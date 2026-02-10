Comunicato Stampa | Consiglio Veneto approva Risoluzione a sostegno delle candidature UNESCO

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato all’unanimità una risoluzione a sostegno delle candidature UNESCO. La decisione è stata presa durante la seduta pomeridiana, con tutti i consiglieri che hanno votato a favore. La mossa mira a rafforzare il supporto regionale alle iniziative di riconoscimento internazionale dei siti veneti.

Nel corso della seduta pomeridiana del Consiglio regionale del Veneto, è stata approvata all'unanimità la Risoluzione n. 3, illustrata dal primo firmatario, il consigliere regionale Matteo Pressi (Capogruppo Stefani Presidente), “La Regione del Veneto rinnova il sostegno alle candidature UNESCO del sito geopaleontologico di Bolca e della tecnica di appassimento delle uve della Valpolicella”. Nelle more di un approfondimento condiviso, è stata rinviata in commissione, all'unanimità, su proposta avanzata dall'assessore regionale Zecchinato, la Mozione n. 5 “Nuove ombre sulla Pedemontana: non si ferma la contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) presso la galleria di Malo e Sant'Urbano e presso i siti di stoccaggio dei materiali di scavo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

