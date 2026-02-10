Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato all’unanimità una risoluzione a sostegno delle candidature UNESCO. La decisione è stata presa durante la seduta pomeridiana, con tutti i consiglieri che hanno votato a favore. La mossa mira a rafforzare il supporto regionale alle iniziative di riconoscimento internazionale dei siti veneti.

Nel corso della seduta pomeridiana del Consiglio regionale del Veneto, è stata approvata all'unanimità la Risoluzione n. 3, illustrata dal primo firmatario, il consigliere regionale Matteo Pressi (Capogruppo Stefani Presidente), “La Regione del Veneto rinnova il sostegno alle candidature UNESCO del sito geopaleontologico di Bolca e della tecnica di appassimento delle uve della Valpolicella”. Nelle more di un approfondimento condiviso, è stata rinviata in commissione, all'unanimità, su proposta avanzata dall'assessore regionale Zecchinato, la Mozione n. 5 “Nuove ombre sulla Pedemontana: non si ferma la contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) presso la galleria di Malo e Sant'Urbano e presso i siti di stoccaggio dei materiali di scavo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Consiglio Veneto approva Risoluzione a sostegno delle candidature UNESCO

Approfondimenti su Consiglio Veneto

Il Consiglio regionale del Veneto ha dato il via libera unanime alla candidatura UNESCO di Bolca e della Valpolicella.

Il Consiglio regionale del Veneto ha ufficialmente insediato questa mattina le sei commissioni consiliari permanenti, segnando l’inizio delle attività di approfondimento e analisi delle questioni regionali.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Consiglio Veneto

Argomenti discussi: Comunicato Stampa: Presidente della Giunta, Alberto Stefani, fa il punto sul percorso verso l’autonomia differenziata; CRV - Presidente Zaia: Il Giornale di Vicenza compie 80 anni: auguri a una voce forte e libera'; Comunicato Stampa: Terza commissione - Pareri favorevoli alla Giunta su biodiversità, paesaggio e sviluppo rurale; COMUNICATO STAMPA 7 FEBBRAIO - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI: GIORGIA FAVARATO ELETTA SINDACO.

Comunicato Stampa: Bolca e Valpolicella verso l'UnescoIl voto unanime espresso oggi dal Consiglio regionale del Veneto, sulla mozione unica a sostegno delle candidature UNESCO del sito geopaleontologico ... iltempo.it

Consiglio Veneto, via libera unanime alla legge istitutiva del nuovo comune Castegnero Nanto(Arv) Venezia, 10 febbraio 2026 Il Consiglio regionale del Veneto, nel corso della seduta odierna, ha dato il via libera unanime al disegno di legge n. ansa.it

PAESI TERZI SICURI, CIRIANI (FDI-ECR): “OGGI SI TORNA A GOVERNARE IMMIGRAZIONE, NON SUBIRLA” "Cornice giuridica condivisa, con strumenti concreti e solidi" @Ale_Ciriani Link al comunicato stampa ecr-fratelliditalia.eu/paesi-terzi-si… x.com

COMUNICATO STAMPA Sabato 7 febbraio, in occasione della Riunione dei Soci 2026 dell'Avis Comunale di Guidonia Montecelio ODV, è stato eletto, con voto unanime il nuovo Consiglio Direttivo per il quadriennio 2026-2029. Questi gli eletti: PRESIDENTE - facebook.com facebook