Baronissi Medicina in Comune | sabato 28 febbraio prevenzione dei tumori e screening gratuito per i cittadini

Il Dottor Giovanni Corso ha organizzato un evento a Baronissi per offrire screening gratuiti e sensibilizzare sulla prevenzione dei tumori. La giornata si svolge sabato 28 febbraio e coinvolge i cittadini, che potranno sottoporsi a controlli mirati senza costi. La scelta di mettere a disposizione servizi di prevenzione gratuita nasce dall’esigenza di ridurre i ritardi nelle diagnosi e di promuovere uno stile di vita più sano.

Tempo di lettura: 4 minuti Baronissi ospita una giornata interamente dedicata alla salute e alla prevenzione oncologica, con la presenza straordinaria del Dottor Giovanni Corso. L'Associazione di Volontariato "Il Punto", in collaborazione con il Comune, organizza sabato 28 febbraio 2026 alle ore 9:30, presso l'Aula Consiliare del Palazzo di Città, il convegno "MEDICINA IN COMUNE". L'iniziativa si propone di offrire alla cittadinanza informazioni scientifiche aggiornate e strumenti concreti per la diagnosi precoce dei tumori, con un focus particolare sulla prevenzione del tumore al seno. "Con il convegno 'Medicina in Comune' mettiamo al centro la salute dei cittadini.