Milano sogna la metro notturna | 7 milioni al mese per viaggiare fino

Milano investe sette milioni di euro al mese per proporre corse notturne della metro, rispondendo alla richiesta di spostamenti anche nelle ore tarde. La città vuole estendere l’orario di servizio fino alle 2 di notte, ma questa scelta comporta costi elevati e dubbi sulla sostenibilità. La decisione dipende dalla valutazione di benefici e rischi economici, mentre i cittadini attendono notizie ufficiali. La questione rimane aperta e dipende da molte variabili.

Milano valuta la metro notturna: opportunità e sfide economiche. Il Comune di Milano sta valutando l’estensione dell’orario di apertura della metropolitana fino alle 2 del mattino, un progetto che risponde a una domanda concreta di mobilità notturna ma che presenta sfide economiche non indifferenti. L’iniziativa, che richiederebbe un investimento mensile tra i 6 e i 7 milioni di euro, è emersa dopo l’esperienza positiva delle giornate olimpiche, quando il servizio era stato esteso fino a tarda notte. L’assessore alla Mobilità, Arianna Censi, ha sottolineato la necessità di trovare un accordo tra enti locali e fondi statali per sostenere economicamente l’iniziativa, che risponderebbe a una domanda reale di mobilità nella città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Tenere aperta fino a tardi la metro di Milano costerebbe 7 milioni (al mese)La decisione di mantenere aperte le stazioni della metro di Milano fino alle 2 del mattino comporta un costo di circa 7 milioni di euro al mese.

