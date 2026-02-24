Comunale nella ’Traviata’ i protagonisti danno il meglio con voci sicure

Il pubblico al Comunale ha assistito a una rappresentazione della 'Traviata' caratterizzata da sostituzioni improvvise dei cantanti principali, causate da problemi di salute all'ultimo momento. Nonostante le difficoltà, gli attori di palco sono riusciti a offrire interpretazioni intense e coinvolgenti, sorprendendo gli spettatori. La serata ha mostrato come le variazioni impreviste possano influenzare la scena, lasciando un segno nella performance complessiva. La produzione rimane in cartellone fino al 1° marzo.

La 'Traviata' messa in scena sabato sera al Comunale Nouveau (in replica fino al 1° marzo) è stata afflitta da sostituzioni fra i protagonisti vocali accavallatesi fino all'ultima ora. Gli artisti chiamati alla fin fine a sostenere le due parti principali hanno comunque fatto ben valere le proprie carte. Il soprano kazako Maria Mudryak detiene una voce di rara bellezza e finezza, con la quale ha dato pieno risalto al personaggio di Violetta Valéry, centrandolo anche sul piano scenico; peccato soltanto l'incertezza canora che l'ha colta sulla conclusione della sua grande aria, mandando in confusione la stessa orchestra e vanificando così l'applauso finale che solitamente accoglie tale brano musicalmente scintillante.

Al Comunale Nouveau “La traviata” di Alessandro TaleviAlessandro Talevi ha adattato “La Traviata” alle dimensioni del Comunale Nouveau, creando un allestimento che sfrutta gli spazi più stretti del teatro.

