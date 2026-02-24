Al Comunale Nouveau La traviata di Alessandro Talevi

Alessandro Talevi ha adattato “La Traviata” alle dimensioni del Comunale Nouveau, creando un allestimento che sfrutta gli spazi più stretti del teatro. La produzione, presentata nel 2022 all’EuropAuditorium, ha coinvolto anche il debutto sul podio di Leonardo Sini, giovane direttore vincitore di un prestigioso concorso. La scena si anima con dettagli nuovi e un’orchestra più vicina al pubblico, offrendo un’interpretazione fresca e coinvolgente. La rappresentazione si avvia con entusiasmo.

Torna in un allestimento ripensato per gli spazi del Comunale Nouveau "La traviata" firmata nel 2022 all'EuropAuditorium da Alessandro Talevi, che segna il debutto sul podio dell'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna del giovane direttore d'orchestra Leonardo Sini – primo premio al Concorso "Maestro Solti" di Budapest. Dal 21 febbraio al 1° marzo il regista vincitore dell'European Opera-Directing Prize porta nuovamente in scena la sua lettura del capolavoro verdiano nella quale ha scelto di porre "l'accento sull'idea di Violetta come personalità trasgressiva, che ha il coraggio di sfidare le norme morali canoniche.