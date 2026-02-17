Salerno bimba azzannata da un cane nella villa comunale | Sta meglio
Una bambina di Salerno è stata azzannata da un cane ieri pomeriggio nella Villa Comunale. La piccola è stata portata subito in ospedale, dove ora si trova in reparto e riceve le cure necessarie. Secondo i medici, le sue condizioni sono migliorate e non presenta più rischi immediati. La vicenda ha attirato l’attenzione dei passanti, che hanno assistito alla scena.
I sanitari monitorano costantemente il quadro clinico, ma l'evoluzione è positiva e non si registrano complicazioni. Proprio per questo, salvo imprevisti, la bimba potrebbe essere dimessa già nella giornata di giovedì Sta meglio la bambina azzannata ieri da un cane all'interno della Villa Comunale di Salerno. Secondo quanto si apprende da fonti dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, la piccola è ricoverata in reparto in condizioni stabili ed è sottoposta a terapia antibiotica ad ampio spettro a scopo precauzionale. I sanitari monitorano costantemente il quadro clinico, ma l'evoluzione è positiva e non si registrano complicazioni.
