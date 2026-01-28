Tegola Udinese | Zanoli si è operato lesione del legamento crociato

Alessandro Zanoli si è sottoposto a un intervento al ginocchio destro. Il giocatore dell’Udinese ha subito una lesione al legamento crociato anteriore e ora dovrà affrontare un percorso di riabilitazione. L’operazione è andata a buon fine, ma resterà fuori dal campo per diversi mesi. La squadra ora cerca di capire quanto tempo ci vorrà prima di rivederlo in campo.

Alessandro Zanoli è stato operato per la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Una brutta notizia per l'Udinese con i bianconeri che dovranno fare a meno del terzino destro fino alla fine della stagione in corso. Infortunio Zanoli, stagione finita per il terzino (Ansa Foto) – calciomercato.it Dopo il gol messo a segno contro il Verona che ha aiutato i bianconeri a conquistare i tre punti al Bentegodi, il laterale si è dovuto sottoporre all'operazione che lo terrà fuori fino alla fine del campionato in corso. Per l'Udinese ci sarà la necessità di trovare un nuovo terzino destro in vista della seconda parte di campionato con la dirigenza che ha ancora pochi giorni per riuscire a rinforzare l'organico a disposizione di Runjaic.

