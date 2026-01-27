Roma tegola Koné | lesione di secondo grado stop di 3-4 settimane

La Roma dovrà affrontare alcune settimane senza Manu Koné, fermo per una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra. Gli esami medici confermano il risentimento muscolare subito durante la partita contro il Milan, con un recupero stimato tra 3 e 4 settimane. La squadra dovrà riorganizzarsi in questo periodo, considerando l’importanza del centrocampista nel suo assetto tattico.

La Roma perde uno dei suoi pilastri nel momento più delicato della stagione. Gli esami strumentali effettuati nelle ultime ore hanno confermato le sensazioni avute a caldo da Gian Piero Gasperini dopo la sfida contro il Milan: Manu Koné ha riportato una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra. I tempi di recupero stimati oscillano tra le tre e le quattro settimane, una tegola pesante per il centrocampo giallorosso. L’intuizione del tecnico non era casuale. «Koné si è stirato.», aveva detto subito dopo il match, anticipando di fatto il responso medico. Una diagnosi che priva la Roma di un elemento centrale per intensità, dinamismo ed equilibrio, difficilmente rimpiazzabile con un solo profilo in rosa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

