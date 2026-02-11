Nato clamoroso nella base a Napoli | cosa sta succedendo

Questa mattina si sono verificati cambiamenti importanti nella Nato. Gli Stati Uniti hanno deciso di lasciare la guida del Comando di Napoli all’Italia. Contestualmente, il comando di Norfolk, in Virginia, passerà al Regno Unito. La decisione ha sorpreso molte persone e cambierà gli equilibri nella struttura militare alleata.

Stravolgimenti nella Nato: gli Stati Uniti hanno deciso di cedere la guida del Comando di Napoli all'Italia e quella del Comando di Norfolk, in Virginia, al Regno Unito. Invece nel terzo presidio, con base a Brunssum, nei Paesi Bassi, un generale polacco affiancherà il collega tedesco Ingo Gerhartz. Si tratta di avvicendamenti che, come si legge sul sito dell'Alleanza, avverranno nel corso degli anni, certificando così un passo indietro dell'America e uno in avanti dell'Europa. In generale, comunque, non ci sono regole precise sulla durata del mandato di un comandante a quel livello. Di solito si rimane in carica per due-tre anni.

