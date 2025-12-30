Rottamazione Quinquies | nuova opportunità per regolarizzare i debiti fiscali fino al 2023
La Rottamazione Quinquies rappresenta un’occasione per i contribuenti di regolarizzare i debiti fiscali accumulati dal 2000 al 2023. Promossa dall’Agenzia delle Entrate, questa misura permette di definire le pendenze fiscali, facilitando il pagamento e la regolarizzazione delle posizioni debitorie. È importante conoscere i termini e le modalità per beneficiare di questa opportunità, al fine di gestire efficacemente le proprie obbligazioni fiscali.
L’Agenzia delle Entrate ha introdotto la nuova rottamazione quinquies, una misura che consente ai contribuenti di regolarizzare i debiti fiscali accumulati tra il 2000 e il 2023. La novità principale riguarda la possibilità di pagamenti rateizzati fino a nove anni, pensata per sostenere chi ha presentato la dichiarazione dei redditi ma non ha versato quanto dovuto. Requisiti e benefici Possono accedere alla sanatoria esclusivamente i contribuenti che hanno dichiarato correttamente i redditi, escludendo chi non ha mai dichiarato o è stato sottoposto ad accertamenti fiscali. La misura permette di ridurre i costi accessori: vengono infatti eliminati sanzioni e interessi di mora, restando dovuta solo la quota capitale e le spese di notifica. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
