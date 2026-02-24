Come fa Google Maps a conoscere il traffico?

Google Maps determina i tempi di percorrenza analizzando dati di posizione aggregati e anonimi provenienti dagli utenti, che vengono poi integrati con previsioni basate su modelli di machine learning. La causa di questa tecnologia è la necessità di offrire indicazioni di viaggio più precise e aggiornate. La piattaforma raccoglie continuamente informazioni sul traffico reale, permettendo di suggerire percorsi più veloci. Questo sistema si aggiorna in tempo reale, migliorando la pianificazione dei viaggi.

Google Maps o Waze. Sono questi due i navigatori usati oggi da gran parte degli automobilisti, favoriti dalla presenza ormai capillare sulle auto moderne di schermi e sistemi simili a quelli degli smartphone (Android Auto e Apple CarPlay). Waze, anch'esso di proprietà Google, è in crescita ma resta meno conosciuto, mentre è più difficile trovare qualcuno che non abbia mai consultato Google Maps. Il software americano al primo approccio sembra magico: individua il percorso più rapido e soprattutto "legge" il traffico, colorando i tratti dal verde al rosso a seconda del livello di congestione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Google lancia Ask Maps, uno strumento alimentato dall'intelligenza artificiale Gemini AI.

Google Maps testa nuove funzioni in prova, tra intelligenza artificiale e voci di una sezione di test.

How Google Maps Knows Traffic! #shorts

