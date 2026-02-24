Come cambia il servizio rifiuti a Castelfranco Piandiscò

Castelfranco Piandiscò ha modificato il servizio rifiuti a causa dell’estensione del porta a porta e della rimozione dei bidoni stradali. L’Amministrazione comunale ha deciso di adottare questa nuova strategia per migliorare la raccolta e ridurre l’abbandono di rifiuti. Nei prossimi giorni, i cittadini riceveranno istruzioni più dettagliate sul nuovo sistema. La variazione interessa molte zone del paese e cambierà il modo di smaltire i rifiuti domestici.

Novità rifiuti a Castelfranco Piandiscò. Lo annuncia il Comune in una nota. Con estensione del porta a porta e la rimozione di bidoni. E' stato "stilato un piano di efficientamento che ha permesso di individuare i flussi di raccolta e conseguentemente le reali necessità di ogni area del nostro comune", spiega una nota. Nel corso del 2025, l'Amministrazione ha presentato la propria candidatura per partecipare ai finanziamenti Fesr 2021-2027 (Ato Toscana Sud). In caso di esito positivo, il territorio beneficerà di nuove dotazioni come 4 contenitore Raee, quelli per la raccolta olii esausti, 1 bidone tessili e kit scuole e uffici.