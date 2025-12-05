Castelfranco Piandiscò il 10 dicembre sarà sospesa l’erogazione dell’acqua a Botriolo

Arezzo, 5 dicembre 2025 –  Publiacqua informa i cittadini del Comune di Castelfranco Piandiscò che, causa lavori sull’acquedotto, dalle ore 08.00 di mercoledì 10 dicembre, sarà sospesa l’erogazione dellacqua in loc. Botriolo, e nella parte di capoluogo a ovest del cimitero e della rotonda su via Soffena. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio c he questo lavoro creerà loro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

