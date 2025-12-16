Note di Solidarietà a Castelfranco Piandiscò

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
note di solidariet224 a castelfranco piandisc242

© Lanazione.it - “Note di Solidarietà” a Castelfranco Piandiscò

Arezzo, 16 dicembre 2025 – Il Comune di Castelfranco Piandiscò, il 18 dicembre alle ore 21, al Teatro Wanda Capodaglio  propone l'evento “Note di Solidarietà” per unirsi, attraverso la danza e il canto, alla lotta contro la violenza sulle donne. La Campagna Nazionale Progetto Italia per la sicurezza dei giovani rispetto alla vita propria e altrui, con Andrea Guidi ha pensato, insieme al Comune di Castelfranco Piandiscò, di realizzare questa serata in cui il tema centrale sarà proprio la violenza sulle donne, dato che in questo periodo stiamo vivendo una situazione drammatica. A parlare della questione sarà la Dott. Lanazione.it