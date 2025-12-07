Il Pd ha la sua candidata Ecco chi è Stefania Musi

Da tempo era noto che il sindaco di Luzzara, Elisabetta Sottili, non si sarebbe riproposta per continuare un ulteriore mandato alle prossime elezioni amministrative, in programma l'anno prossimo in paese. E il Pd ha già scelto la candidata che potrebbe sostituirla in caso di successo elettorale. E' un nome che già circolava negli ambienti politici: si tratta di Stefania Musi, scelta formalizzata durante l'assemblea del circolo locale, a cui ha partecipato anche il segretario provinciale Massimo Gazza, oltre a una rappresentanza di amministratori comunali dell'Unione Bassa Reggiana. Stefania Musi, classe 1991, si è laureata in Giurisprudenza all'Università di Trento ed esercita la professione di avvocato dal 2020.

