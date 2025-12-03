Germania l’aumento del salario minimo manderà a casa i lavoratori | la misura è un danno e non una soluzione alla crisi

Più di un’azienda su cinque, in Germania, prevede di tagliare posti di lavoro a causa dell’imminente approvazione del salario minimo, che arriverà a 13,90 euro a partire dal 1° gennaio 2026. Peraltro, secondo un sondaggio dell’Ifo, più di un quarto di queste aziende, ovvero il 28%, prevede investimenti minori. Insomma, parliamo di uno scenario che si prospetta spettrale sul versante economico. Ma le cattive notizie non finiscono qui, perchè secondo il sondaggio, Un’azienda su due prevede di aumentare i prezzi. Altre conseguenze, citate dagli intervistati, riguardano i minori profitti e ridotta competitività. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Germania, l’aumento del salario minimo manderà a casa i lavoratori: la misura è un danno e non una soluzione alla crisi

