Colleferro Scalo Sabato 21 alle ore 11 al piano superiore dell’Auditorium Fabbrica della Musica verrà inaugurato lo Sportello degli Animali

Sabato 21 febbraio alle 11, l’amministrazione ha aperto lo “Sportello degli Animali” nel piano superiore dell’Auditorium Fabbrica della Musica di Colleferro Scalo, per rispondere alle richieste dei cittadini riguardo alle questioni degli animali domestici. La decisione nasce dalla crescente necessità di offrire un punto di riferimento diretto per le segnalazioni e i consigli su tutela e benessere degli animali. Un rappresentante comunale spiega che lo sportello sarà un servizio gratuito, accessibile a tutti i residenti che vogliono approfondire questioni legate agli animali.

COLLEFERRO SCALO – Sabato 21 Febbraio alle ore 11 al piano superiore dell'Auditorium "Fabbrica della Musica" verrà inaugurato lo "Sportello degli Animali"