Colle Val d’Elsa è in finale come capitale italiana della cultura Esclusa Fiesole

Colle Val d’Elsa è tra le dieci città finaliste per la nomina di Capitale italiana della cultura 2028, esclusa Fiesole. La selezione è stata effettuata dalla giuria il 20 gennaio 2026, valutando i progetti presentati. La scelta riflette l’interesse per il patrimonio culturale e le iniziative che valorizzano il territorio e le sue peculiarità. La città si prepara ora a una possibile riconferma del suo ruolo culturale a livello nazionale.

Firenze, 20 gennaio 2026 – Sono state scelte oggi dalla giuria, in base ai loro progetti, le dieci finaliste per la selezione della città "Capitale italiana della cultura" 2028. Per la Toscana, nella lista c'è Colle Val d'Elsa, in provincia di Siena. Mentre per la Liguria c'è Sarzana. Esclusa invece Fiesole, che pure era arrivata fino alle "eliminatorie". Ecco le dieci città e i loro progetti. 1. Anagni (FR) - Hernica Saxa. Dove la storia lega, la cultura unisce 2. Ancona - Ancona. Questo adesso 3. Catania - Catania continua 4. Colle di Val d'Elsa (SI) - Colle28. Per tutti, dappertutto 5. Forlì - I sentieri della bellezza

