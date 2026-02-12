A Colle, è stata inaugurata la nuova sede del Comitato per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028. Il locale servirà come centro di lavoro e punto di riferimento per chi lavora alla proposta, un luogo dove si uniscono tradizione, innovazione e impegno sociale. La cerimonia ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti locali, pronti a sostenere questa sfida importante per la città.

È stata inaugurata a Colle la sede del Comitato per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028, spazio destinato a farsi officina progettuale e presidio di una visione che intreccia identità, innovazione e coesione sociale. Il nuovo quartier generale non è soltanto un luogo operativo, ma il segno tangibile di un percorso condiviso che ha saputo mobilitare energie diffuse. "Questo risultato appartiene a tutta la comunità colligiana – dichiara il sindaco Piero Pii –. Colle2028 sia stato fin dall’inizio un progetto corale". L’amministrazione, le associazioni, il mondo della scuola, il terzo settore, le imprese e numerosi cittadini hanno preso parte a un cammino che ha trasformato la candidatura in un’esperienza di cittadinanza attiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Colle Capitale della Cultura. Si è svolta l’inaugurazione della sede del Comitato

Approfondimenti su Colle Capitale

Viterbo si prepara a candidarsi come capitale della cultura nel 2026.

Colle Val d’Elsa è tra le dieci città finaliste per la nomina di Capitale italiana della cultura 2028, esclusa Fiesole.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Colle Capitale

Argomenti discussi: Colle Capitale della Cultura. Si è svolta l’inaugurazione della sede del Comitato; Capitale italiana della cultura, Colle 2028 nel cuore della città:; Colle di Val d'Elsa, domani l'inaugurazione della sede del Comitato Colle 2028; Come la Champions per le città italiane. Il grande impatto di diventare Capitale della cultura (di A. Marrocco).

Capitale italiana della cultura, Colle 2028 nel cuore della cittàCOLLE DI VAL D'ELSA. Colle di Val d’Elsa si prepara a vivere un altro passaggio significativo nel percorso verso la candidatura a Capitale italiana Sabato 7 febbraio alle ore 17:30 apre la sede del Co ... ilcittadinoonline.it

Cultura, la sfida di Colle: Serve tutta la comunità per fare l’ultimo miglioIl sindaco Piero Pii pronto per l’audizione a Roma fissata per il 26 febbraio In queste settimane continueremo a investire in questa candidatura. msn.com

Nell'anno della Capitale europea della cultura il Castello di Gorizia ha visto raddoppiare i visitatori complessivi. - facebook.com facebook