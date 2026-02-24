Cold case Liguria | 100 testimoni contro Verduci dopo 30 anni

Fortunato Verduci viene accusato nel cold case della Liguria, un caso riemerso dopo trent’anni, a causa delle testimonianze raccolte. La procura di Genova ha ascoltato circa cento persone, molte delle quali hanno fornito dettagli inediti sulla notte dell’omicidio. Le dichiarazioni contribuiscono a ricostruire gli ultimi momenti di una vicenda rimasta irrisolta. Le indagini proseguono con l’obiettivo di fare chiarezza su quella tragica vicenda.

La Procura di Genova ha presentato un centinaio di testimoni contro Fortunato Verduci nel caso del cosiddetto delitto del trapano. Dopo trent'anni di indagini, la pubblica accusa ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio, allegando verbali raccolti in decenni di lavoro investigativo. Il caso, che ha segnato la cronaca giudiziaria della città, potrebbe finalmente arrivare a una svolta dopo anni di attesa. Il delitto del trapano è uno dei cold case più noti della Liguria. La vicenda, che risale a decenni fa, ha accumularsi prove e testimonianze nel corso degli anni, ma solo ora sembra maturo per un processo.

