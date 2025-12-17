Avvocato nei guai | avrebbe passato droga a un detenuto durante un colloquio

Un avvocato è stato sottoposto a indagini dopo essere stato sorpreso dalla Polizia Penitenziaria mentre cedeva sostanze stupefacenti a un detenuto durante un colloquio nella casa circondariale di Frosinone. L’episodio ha sollevato serie preoccupazioni sulla sicurezza e sulla corretta gestione degli incontri tra detenuti e avvocati all’interno delle strutture penitenziarie.

