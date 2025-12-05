Nico Paz Inter il sogno può prendere forma! Occhio al clamoroso spiraglio che potrebbe aprirsi | la palla passa al Real Madrid

Inter News 24 Nico Paz Inter, il sogno può prendere forma! Occhio al clamoroso scenario per l’argentino: la palla passa al Real Madrid per la recompra. L’Inter non ha mai smesso di sognare Nico Paz e, secondo l’analisi di Tuttosport, nel prossimo futuro potrebbe aprirsi un clamoroso spiraglio per portare il talentuoso trequartista argentino alla corte nerazzurra. I dirigenti Piero Ausilio e Dario Baccin sono sulle sue tracce da oltre un anno, ben prima che il classe 2004 esplodesse definitivamente con la maglia del Como, diventando uno dei top player assoluti del campionato. I numeri parlano chiaro: Paz è primo per assist (5), terzo tra i marcatori (5 gol) e leader per reti prodotte dalle sue giocate. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nico Paz Inter, il sogno può prendere forma! Occhio al clamoroso spiraglio che potrebbe aprirsi: la palla passa al Real Madrid

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

? Mlacic-Inter offerto contratto fino al 2030 e il giocatore ha dato via libera all’Inter! Arriverebbe a giugno. - Nico Schira - facebook.com Vai su Facebook

L'Inter ritrova un pezzo di Serie A: come stanno andando Raspadori, Nico Gonzalez e Ruggeri all'Atletico Madrid ? Vai su X

Calciomercato Como, Nico Paz andrà via? L’indiscrezione ribalta completamente la situazione per gennaio - Calciomercato Como: Nico Paz resta intoccabile, Romano svela il piano Real Madrid e chiude alle voci sull’Inter Il nome di Nico Paz è diventato uno dei più chiacchierati del momento e il tema è finito ... Da calcionews24.com

Pagina 2 | “Nico Paz sta benissimo al Como. Lo Scudetto è un sogno, ma…” - Il direttore sportivo dei lariani ha parlato ai microfoni di Sportiva: tra i temi obiettivi e futuro del club. Segnala tuttosport.com

“Nico Paz sta benissimo al Como. Lo Scudetto è un sogno, ma…” - Il direttore sportivo dei lariani ha parlato ai microfoni di Sportiva: tra i temi obiettivi e futuro del club. Si legge su tuttosport.com

Nico Paz-Inter, le quote: ecco quanto vale il sogno dei nerazzurri per i bookie - Le vie del mercato sono infinite e presto ne sapremo di più: quel che è certo è che Nico Paz è uno dei grandi obiettivi di ... Scrive gazzetta.it

Nico Paz – Inter, ci risiamo: spunta la decisione che cambia tutto - Il talento argentino continua a brillare al Como e attira sempre più top club, tra cui l'Inter: la notizia che può decidere l'affare. Scrive spaziointer.it

DS Como: "Nico Paz qui sta benissimo. Lo Scudetto è un sogno, ma piedi per terra" - Il direttore sportivo del Como, Carlo Alberto Ludi, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per analizzare l’evoluzione del progetto tecnico del club, sottolineando come i ... tuttojuve.com scrive