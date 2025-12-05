Nico Paz Inter il sogno può prendere forma! Occhio al clamoroso spiraglio che potrebbe aprirsi | la palla passa al Real Madrid

Internews24.com | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Nico Paz Inter, il sogno può prendere forma! Occhio al clamoroso scenario per l’argentino: la palla passa al Real Madrid per la recompra. L’Inter non ha mai smesso di sognare Nico Paz e, secondo l’analisi di Tuttosport, nel prossimo futuro potrebbe aprirsi un clamoroso spiraglio per portare il talentuoso trequartista argentino alla corte nerazzurra. I dirigenti Piero Ausilio e Dario Baccin sono sulle sue tracce da oltre un anno, ben prima che il classe 2004 esplodesse definitivamente con la maglia del Como, diventando uno dei top player assoluti del campionato. I numeri parlano chiaro: Paz è primo per assist (5), terzo tra i marcatori (5 gol) e leader per reti prodotte dalle sue giocate. 🔗 Leggi su Internews24.com

nico paz inter il sogno pu242 prendere forma occhio al clamoroso spiraglio che potrebbe aprirsi la palla passa al real madrid

© Internews24.com - Nico Paz Inter, il sogno può prendere forma! Occhio al clamoroso spiraglio che potrebbe aprirsi: la palla passa al Real Madrid

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

nico paz inter sognoCalciomercato Como, Nico Paz andrà via? L’indiscrezione ribalta completamente la situazione per gennaio - Calciomercato Como: Nico Paz resta intoccabile, Romano svela il piano Real Madrid e chiude alle voci sull’Inter Il nome di Nico Paz è diventato uno dei più chiacchierati del momento e il tema è finito ... Da calcionews24.com

nico paz inter sognoPagina 2 | “Nico Paz sta benissimo al Como. Lo Scudetto è un sogno, ma…” - Il direttore sportivo dei lariani ha parlato ai microfoni di Sportiva: tra i temi obiettivi e futuro del club. Segnala tuttosport.com

“Nico Paz sta benissimo al Como. Lo Scudetto è un sogno, ma…” - Il direttore sportivo dei lariani ha parlato ai microfoni di Sportiva: tra i temi obiettivi e futuro del club. Si legge su tuttosport.com

Nico Paz-Inter, le quote: ecco quanto vale il sogno dei nerazzurri per i bookie - Le vie del mercato sono infinite e presto ne sapremo di più: quel che è certo è che Nico Paz è uno dei grandi obiettivi di ... Scrive gazzetta.it

nico paz inter sognoNico PazInter, ci risiamo: spunta la decisione che cambia tutto - Il talento argentino continua a brillare al Como e attira sempre più top club, tra cui l'Inter: la notizia che può decidere l'affare. Scrive spaziointer.it

nico paz inter sognoDS Como: "Nico Paz qui sta benissimo. Lo Scudetto è un sogno, ma piedi per terra" - Il direttore sportivo del Como, Carlo Alberto Ludi, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per analizzare l’evoluzione del progetto tecnico del club, sottolineando come i ... tuttojuve.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Nico Paz Inter Sogno