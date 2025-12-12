Espulso un cittadino indiano e arrestato un 43enne per furto aggravato

Durante i controlli di ieri a Telese Terme, la Polizia di Stato ha identificato un cittadino indiano di 25 anni irregolare sul territorio. Contestualmente, un 43enne è stato arrestato per furto aggravato, e il cittadino indiano è stato espulso. L'operazione rientra nelle attività di prevenzione e controllo volte a garantire la sicurezza pubblica.

Ieri, nel corso dei servizi di controllo del territorio della Polizia di Stato, il personale del Commissariato di PS di Telese Terme procedeva al controllo di un cittadino indiano di 25 anni che risultava essere irregolarmente soggiornante in Italia. Pertanto nei confronti dell'uomo, in esecuzione del decreto di espulsione del Prefetto di Benevento, veniva disposto dal Questore di Benevento l'ordine di lasciare il territorio nazionale. Nel pomeriggio di ieri, inoltre, il personale della Squadra Mobile di Benevento dava esecuzione all'ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali nei confronti di un uomo di 43 anni residente in San Giorgio del Sannio a seguito di condanna in via definitiva alla pena di anni 2 e mesi 7 di reclusione per il reato di furto aggravato in concorso; al termine delle formalità di rito il giovane veniva condotto presso la locale Casa Circondariale.

