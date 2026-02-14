Lusciano sorpreso mentre scarica rifiuti dietro guardrail | bloccato dai militari

A Lusciano, i carabinieri hanno fermato un uomo che stava scaricando sacchi di rifiuti dietro il guardrail di una strada provinciale. L’uomo, sorpreso sul fatto, è stato subito fermato e trovato in possesso di materiali che aveva appena abbandonato. Durante il controllo, i militari hanno sequestrato il veicolo e ritirato la patente, impedendo così ulteriori azioni illecite.

Sorpreso mentre abbandonava rifiuti lungo la strada provinciale, denunciato e privato dell'auto e della patente. È accaduto a Lusciano, dove i Carabinieri del Nucleo Forestale di Marcianise, insieme ai militari del Nucleo Radiomobile di Aversa, alla Squadra di Intervento Operativo del Reggimento di Napoli e all'Esercito Italiano impegnato nel contingente "Strade SicureTerra dei Fuochi", hanno colto in flagranza un uomo intento a scaricare rifiuti sul suolo pubblico. L'episodio si è verificato lungo la S.P. 335 (ex SS 265 dei Ponti della Valle), in una delle piazzole di sosta, dietro il guardrail.