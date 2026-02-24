Città più care | Lucca al 44° posto in Italia

L’aumento dei prezzi ha fatto salire Lucca al 44° posto tra le città più care d’Italia, secondo l’Unione Nazionale Consumatori. La causa principale risiede nei rincari dei beni di consumo e delle tariffe energetiche, che hanno colpito duramente le famiglie locali. La classifica si basa sui dati Istat relativi all’inflazione di gennaio, evidenziando come le variazioni dei costi abbiano influenzato le spese quotidiane dei residenti. La situazione resta sotto osservazione da vicino.

Città più care, Lucca è al 44° posto in Italia, secondo l' Unione Nazionale Consumatori che ha stilato la classifica delle città più care, in termini di aumento del costo della vita sulla scorta dei dati Istat relativi all' inflazione di gennaio. I rincari nella nostra città sono pari allo 0,7% rispetto a un anno fa con un impatto annuo in euro per una famiglia media di 189 euro. Numeri decisamente confortanti, se si pensa che al primo posto c'è Cosenza, dove l'inflazione tendenziale è pari a +2,6%. Medaglia d'argento per Pistoia che con +1,8% su gennaio 2025, la quarta inflazione più elevata del Paese ex aequo con Macerata, ha un incremento di spesa annuo pari a 487 euro a famiglia.