Le città italiane con il costo della vita più elevato sono al centro di recenti analisi. Secondo un'indagine del Codacons, basata sui dati dell’osservatorio prezzi del Mimit, Genova si colloca tra le città con i costi più alti, in particolare per quanto riguarda la spesa quotidiana. Questa analisi fornisce un quadro aggiornato sulle dinamiche economiche delle principali città italiane, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla situazione attuale.

Quali sono le città italiane con il più alto costo della vita? E come si piazza Genova? Le risposte a queste domande arrivano dall'indagine diffusa dal Codacons nelle ultime ore, realizzata elaborando i dati dell'osservatorio prezzi del Mimit, Ministero delle Imprese e del made in Italy, e basata. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Città più care d'Italia: come si piazza Genova (spoiler, per la spesa non bene)

Leggi anche: Inflazione, Rimini resta tra le più care d'Italia. "Rispetto al 2019 fare la spesa costa un terzo in più"

Leggi anche: Classifica Istat: Parma 47esima tra le città più care d'Italia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Milano resta la città italiana dove la vita pesa di più sul portafogli Leggi l'articolo su StatoQuotidiano.it https://www.statoquotidiano.it/04/01/2026/citta-piu-care-ditalia-milano-in-testa-per-vivere-costa-oltre-il-60-in-piu-che-a-napoli-secondo-codacons/1270806/ - facebook.com facebook