Durante il fine settimana, Città della Scienza si trasforma in un grande laboratorio all’aperto. I bambini possono provare a mimetizzarsi, divertirsi con i colori o creare marionette a dita. Tante attività pensate per farli giocare e imparare, tra risate e allegria.

Città della Scienza diventa un laboratorio a cielo aperto dove i bambini potranno trasformarsi in maestri del mimetismo, giocare con la magia dei colori o dare vita a simpatiche marionette a dita. Napoli si prepara a vivere un fine settimana pieno di emozioni e colori a Città della Scienza, dove la curiosità incontra il sentimento e l'allegria. Il weekend del 14 e 15 febbraio 2026 promette di incantare visitatori di ogni età con un programma che fonde il rigore della ricerca al calore della festa. Sabato 14 febbraio, in occasione di San Valentino, il Museo celebra "L’Amore è una Scienza", un invito a scoprire come chimica, biologia e fisica sappiano spiegare anche i battiti del cuore più intensi. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Città della Scienza, un weekend tra batticuore e coriandoli

Approfondimenti su Città della Scienza

Città-della-Scienza Un fine settimana dedicato all’evoluzione anima gli spazi di Città della Scienza.

Scopri il mondo della scienza attraverso un’esperienza coinvolgente e educativa a Città della Scienza.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Città della Scienza

Argomenti discussi: Città della Scienza: un fine settimana tra stelle, amore e carnevale; Settimana Nazionale delle STEM 2026: Il Successo di Città della Scienza; Settimana Nazionale delle Stem: da domani Città della Scienza apre laboratori, mostre e Planetario; Città della Scienza aderisce alla Settimana Nazionale delle Stem.

Napoli si prepara a vivere un fine settimana pieno di emozioni e colori a Città della ScienzaNapoli – Napoli si prepara a vivere un fine settimana pieno di emozioni e colori a Città della Scienza, dove la curiosità incontra il sentimento e l’allegria. Il weekend del 14 e 15 febbraio 2026 ... latorre1905.it

A Città della Scienza un weekend tra stelle, amore e CarnevaleNapoli si prepara a vivere un fine settimana dove la conoscenza incontra il divertimento e l’emozione. Dal 13 al 15 febbraio 2026, Città della Scienza spalanca le sue porte per tre appuntamenti ... napolitoday.it

Non c'è pace per gli abitanti di Bagnoli, dopo che i primi dati Arpac a Città della Scienza hanno confermato quello che i cittadini già temevano: una concentrazione di polveri sottili fuori controllo - facebook.com facebook

Un commissario straordinario per la Città della Salute e della Scienza di Novara @Alberto_Cirio @federiboldi regione.piemonte.it/web/pinforma/n… x.com