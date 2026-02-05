Darwin Day a Città della Scienza | un weekend tra evoluzione avventura e meraviglia

Città-della-Scienza Un fine settimana dedicato all’evoluzione anima gli spazi di Città della Scienza. Per due giorni, adulti e bambini scoprono come è nata la vita sulla Terra tra laboratori interattivi e incontri con esperti. La manifestazione celebra Darwin e il suo contributo alla scienza, trasformando il museo in un campo di avventure e meraviglie naturali.

Città della Scienza partecipa al Darwin Day con un weekend dedicato all'evoluzione, alla vita sulla terra tra laboratori e incontri con la scienza. Sono passati poco più di 200 anni dalla nascita di Charles Darwin, e le sue teorie continuano a rivoluzionare il modo in cui osserviamo e studiamo il mondo naturale. Per difendere e valorizzare il suo straordinario contributo alla scienza, ogni anno il 12 febbraio in tutto il mondo si celebra il Darwin Day, con eventi speciali dedicati a chiarire le sue idee, il metodo scientifico e le scoperte sull’evoluzione delle specie. Anche Città della Scienza partecipa a questa ricorrenza: nello Science Centre sarà possibile scoprire la vita, le opere e le teorie del grande naturalista inglese, tra esposizioni, laboratori e attività interattive. 🔗 Leggi su 2anews.it

