Città della Scienza lavoratori in sciopero | appello alla Regione

Oggi i lavoratori di Città della Scienza sono scesi in piazza per chiedere che la Regione Campania intervenga subito. Sono in sciopero da questa mattina, rivendicando i salari arretrati e rassicurazioni sul futuro. La richiesta principale è un confronto immediato con le autorità regionali, che hanno il compito di controllare e guidare l’ente. La protesta si fa sentire forte davanti a una situazione che rischia di mettere a rischio il lavoro e la stessa attività della struttura.

Giornata di mobilitazione a Città della Scienza. I lavoratori “oggi sono in sciopero per ottenere le spettanze che gli sono dovute e rivendicare certezze sulle prospettive future – spiega RSA Filcams CGIL di Città della Scienza – Chiediamo un immediato confronto con la Regione Campania a cui spetta il controllo e l’indirizzo della nostra istituzione. Servono progetti ed investimenti strutturali ed un intervento mirato per sanare la debitoria storica che grava sulle nostre spalle da decenni, frutto della malsana gestione di un passato lontano, eppure ancora capace di produrre danni e condizionare la vita di questa realtà che resta comunque, tra mille difficoltà, un’eccellenza regionale e nazionale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Città della Scienza

I lavoratori di Città della Scienza hanno deciso di incrociare le braccia.

I lavoratori di Città della Scienza hanno indetto uno sciopero e un’assemblea straordinaria per protestare contro il mancato pagamento delle tredicesime e dei ticket.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Città della Scienza

Argomenti discussi: Napoli, Città della Scienza: stipendi saltati e tredicesime non pagate; Conte sugli arbitri: Siamo la squadra che ha avuto più rigori contro di tutte; Blog | Processo Molinette: testimoni chiave e conflitti di interesse nella sanità piemontese; Il Napoli tra le possibili destinazioni di Federico Chiesa in estate: la voce dall'Inghilterra.

In sciopero i lavoratori di Città della Scienza, 'confronto con Regione'per sanare la debitoria storica che grava sulle nostre spalle da decenni, frutto della malsana gestione di un passato lontano, eppure ancora capace di produrre danni e condizionare la vita di questa r ... ansa.it

Città della Scienza, scioperano i lavoratoriGiornata di sciopero a Città della Scienza. I lavoratori chiedono di ottenere le spettanze che gli sono dovute e rivendicano certezze sulle prospettive future, spiegano dalla Filcams CGIL. Chiediamo ... rainews.it

Giornata di sciopero a Città della Scienza. I lavoratori chiedono di ottenere gli stipendi dovuti e rivendicano certezze sulle prospettive future - facebook.com facebook

Un commissario straordinario per la Città della Salute e della Scienza di Novara @Alberto_Cirio @federiboldi regione.piemonte.it/web/pinforma/n… x.com