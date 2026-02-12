Sciopero dei lavoratori di Città della Scienza | il motivo

I lavoratori di Città della Scienza hanno deciso di incrociare le braccia. Vogliono ricevere gli stipendi arretrati e chiedono garanzie sul futuro occupazionale. La loro protesta dura da giorni e mira a costringere la Regione Campania a un confronto urgente. La situazione resta tesa, e ancora non si vede una soluzione all’orizzonte.

Città della Scienza in sciopero per stipendi e prospettive future. I lavoratori hanno incrociato le braccia chiedendo il pagamento delle spettanze arretrate e garanzie sul futuro occupazionale, con la richiesta di un confronto immediato con la Regione Campania, indicata come ente di indirizzo e controllo dell’istituzione. Secondo quanto riferito dalla rsa Filcams Cgil, servono progetti e investimenti strutturali, oltre a un intervento mirato per affrontare la debitoria storica accumulata negli anni e ritenuta conseguenza di gestioni passate. Una situazione che, secondo i rappresentanti sindacali, continua a condizionare l’attività di quella che definiscono comunque un’eccellenza regionale e nazionale.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Città della Scienza

I lavoratori di Città della Scienza hanno indetto uno sciopero e un’assemblea straordinaria per protestare contro il mancato pagamento delle tredicesime e dei ticket.

La Scienza dei Supereroi è un evento dedicato a esplorare le caratteristiche e le tecniche che rendono i supereroi così affascinanti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Città della Scienza

Argomenti discussi: Sciopero dei trasporti confermato a Milano e in Lombardia: gli orari di treni e le fasce garantite; Viaggiare a febbraio sarà un’impresa: le date degli scioperi; Scioperi di febbraio: dagli aerei ai treni, passando per i bus; Dai treni agli aerei, tutti gli scioperi in programma a febbraio.

Sciopero dei lavoratori di Città della Scienza: il motivoCittà della Scienza in sciopero per stipendi e prospettive future. I lavoratori hanno incrociato le braccia chiedendo il pagamento delle spettanze arretrate e garanzie sul futuro occupazionale, con la ... napolitoday.it

Città della Scienza, scioperano i lavoratoriGiornata di sciopero a Città della Scienza. I lavoratori chiedono di ottenere le spettanze che gli sono dovute e rivendicano certezze sulle prospettive future, spiegano dalla Filcams CGIL. Chiediamo ... rainews.it

Continua lo sciopero dei lavoratori di Ubisoft Milano - facebook.com facebook

I lavoratori del call center nel cuore di Roma pronti allo sciopero: “Stop a turni massacranti e stress” ift.tt/tj0RL98 x.com