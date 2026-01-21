Sicurezza il sindaco Sacchetti | Quasi inermi di fronte ai continui tagli di risorse servono azioni concrete

Il sindaco Sacchetti evidenzia come, di fronte ai continui tagli alle risorse, sia urgente adottare misure concrete per garantire la sicurezza. In un contesto in cui le segnalazioni di furti e tentativi sono quotidiane, è fondamentale rafforzare le azioni preventive e migliorare l’efficacia delle risposte delle istituzioni, per tutelare i cittadini e mantenere la coesione sociale.

“Non c'è giorno che in Italia non ci sia una segnalazione, una denuncia sui gruppi social, una voce arrivata all'orecchio che riporti di un furto o un tentato furto. In abitazioni, capanni agricoli, negozi e attività commerciali. Non si salva nessuno. E ne abbiamo avuto purtroppo riprova.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: "Fiera del Birdwatching nel Delta. Servono visione e azioni concrete"

Il lupo fa paura, summit in provincia: convocati tutti i sindaci. Sadegholvaad: "Servono azioni concrete"Il 30 gennaio si terrà un incontro tra i sindaci della provincia di Rimini e l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi, per affrontare la presenza del lupo nel territorio.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Nuove telecamere solo in primavera: Questioni tecniche da risolvere; I fratelli Mattia e Yuri Mengoni accolti dal sindaco Filippo Sacchetti in Municipio; Il caso delle telecamere: C’è troppa burocrazia.

Furti a Santarcangelo, Sacchetti: Sindaci soli e frustrati, garantire sicurezza è compito del governoÈ di oggi la notizia del furto di due distributori automatici a Santarcangelo di Romagna ai danni di una tabaccheria. I fatti hanno suscitato polemiche nella ... chiamamicitta.it

Santarcangelo, lo sfogo del sindaco: La sicurezza è un diritto e il Governo deve garantirla, qui ci sono appena 10 CarabinieriDopo l’ennesimo episodio di furti e vandalismo a Santarcangelo, arriva lo sfogo del primo cittadino Filippo Sacchetti: Non c’è giorno che in Italia ... corriereromagna.it

Gori: “Sulla sicurezza la sinistra ha perso molti voti”. L'ex sindaco di Bergamo, europarlamentare pd, riflette sulla possibile via da percorrere. Di @mariannarizzini x.com

Il sindaco di Milano Sala è intervenuto così sul tema sicurezza alla presentazione della nuova centrale operativa della Polizia Locale #Milano #sindacoSala - facebook.com facebook