Sicurezza il sindaco Sacchetti | Quasi inermi di fronte ai continui tagli di risorse servono azioni concrete
Il sindaco Sacchetti evidenzia come, di fronte ai continui tagli alle risorse, sia urgente adottare misure concrete per garantire la sicurezza. In un contesto in cui le segnalazioni di furti e tentativi sono quotidiane, è fondamentale rafforzare le azioni preventive e migliorare l’efficacia delle risposte delle istituzioni, per tutelare i cittadini e mantenere la coesione sociale.
“Non c'è giorno che in Italia non ci sia una segnalazione, una denuncia sui gruppi social, una voce arrivata all'orecchio che riporti di un furto o un tentato furto. In abitazioni, capanni agricoli, negozi e attività commerciali. Non si salva nessuno. E ne abbiamo avuto purtroppo riprova.🔗 Leggi su Riminitoday.it
