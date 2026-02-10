Domenica, Israele ha compiuto un nuovo passo che avvicina sempre di più la regione all’annessione de facto. Le misure adottate sono state percepite come un cambiamento concreto sul terreno, con effetti che si fanno sentire già oggi. La situazione si fa sempre più tesa, e le reazioni si moltiplicano tra chi vede in queste mosse una minaccia e chi le considera un’azione inevitabile.

Terra rimossa Il governo di Tel Aviv facilita l’espansione dei coloni e il controllo dei siti religiosi. Anp umiliata. Particolarmente colpita Hebron Terra rimossa Il governo di Tel Aviv facilita l’espansione dei coloni e il controllo dei siti religiosi. Anp umiliata. Particolarmente colpita Hebron Domenica è arrivato l’ennesimo passo verso l’annessione de facto della Cisgiordania da parte di Israele. Il gabinetto di sicurezza del governo di Tel Aviv ha approvato una serie di misure che renderanno più facile per i coloni della Cisgiordania occupata acquistare terreni, garantendo al contempo alle autorità israeliane un maggiore controllo sui territori sotto giurisdizione palestinese nelle aree A e B dei Territori occupati. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Con le nuove misure per la Cisgiordania è annessione de facto

