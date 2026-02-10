Trump contro l’annessione | Usa ferma su Cisgiordania pace a rischio In arrivo incontro con Netanyahu

Donald Trump ribadisce che gli Stati Uniti si oppongono all’annessione della Cisgiordania, sottolineando che questa mossa mette a rischio la possibilità di una pace duratura. Il presidente americano si prepara a incontrare il premier israeliano Benjamin Netanyahu, in un momento delicato per la regione. La posizione di Washington resta ferma, mentre in Israele e nei territori si temono ripercussioni.

Washington, 10 febbraio 2026 – Donald Trump ha ribadito la sua ferma opposizione all’annessione della Cisgiordania da parte di Israele, un messaggio che giunge alla vigilia del suo incontro con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. La posizione statunitense, trapelata da fonti della Casa Bianca, sottolinea come una Cisgiordania stabile sia fondamentale per la sicurezza di Israele e per la possibilità di raggiungere una pace duratura nella regione. Questa decisione di Trump di rendere pubblica questa posizione, seppur tramite fonti anonime, assume un significato particolare nel contesto delle recenti decisioni del governo israeliano di ampliare il controllo in Cisgiordania, un territorio che, secondo gli accordi di Oslo, dovrebbe essere sotto il controllo dell’autorità palestinese.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Trump Netanyahu

Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha viaggio negli Stati Uniti per incontrare il presidente Donald Trump.

Donald Trump ha ribadito il suo no all'annessione della Cisgiordania da parte di Israele.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Trump Netanyahu

Argomenti discussi: Accordo sui dazi con Trump, Parlamento Ue diviso. La destra pronta all'asse per farlo passare; Lo stop di Trump a Netanyahu: no all’annessione della Cisgiordania da parte di Israele; Israele cambia lo status di Hebron in Cisgiordania. Rafah riapre dopo due giorni - Hamas chiede ai Paesi arabi di chiudere con Israele. La reazione al rafforzamento delle misure decise dal gabinetto di sicurezza israeliano; L’Alberta, il petrolio e il laboratorio di Trump per smontare il Canada.

Trump si oppone all'annessione della Cisgiordania da parte di Israele' ++Donald Trump si oppone all'annessione della Cisgiordania da parte di Israele. Lo riporta Axios citando fonti della Casa Bianca, secondo le quale una Cisgiordania stabile mantiene Israele sicura ed è ... ansa.it

Ecco cosa può fare l'Unione Europea per rispondere alle nuove minacce di dazi avanzate da Donald Trump sulla GroenlandiaPer rispondere alle nuove minacce di dazi avanzate da Donald Trump contro la Danimarca e altri paesi europei, che hanno inviato missioni militari simboliche in Groenlandia per mostrare solidarietà ... notizie.tiscali.it

Marco Langiu Le recenti dichiarazioni del presidente #Trump di una possibile annessione della #Groenlandia hanno destato preoccupazione da parte degli #alleati europei facebook

Trump impone dazi (aggiuntivi) del 10% a Regno Unito, Francia, Danimarca, Svezia, Olanda, Norvegia, Finlandia, Germania perché si oppongono all’annessione Usa della Groenlandia. la spiegazione ha un notevole spessore politico: “dopo tutto quello che x.com